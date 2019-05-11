عالية نصيف تحذر وفدا يزور الكويت من تجاوز التوصيات بشأن خور عبد الله

2019/05/11 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف، الوفد الذي يزور الكويت برئاسة وزير الخارجية محمد الحكيم، من التجاوز على توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية حول اتفاقية خور عبد الله.وقالت نصيف في بيان ، ان “زيارة الوفد الحكومي العراقي اليوم للكويت برئاسة وزير الخارجية لبحث اتفاقية خور عبد الله المذلة والربط السككي، تخالف توصيات اللجنة التحقيقية التي شكلت في […]

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