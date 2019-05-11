2019/05/11 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تعهد ديوان الوقف الشيعي في ذي قار اليوم بعدم هدم المنارة التاريخية لجامع الشطرة الكبير ، بعد ان هدم بقية اجزاء الجامع المشيد منذ العام 1903 .





شبكة اخبار الناصرية:تعهد ديوان الوقف الشيعي في ذي قار اليوم بعدم هدم المنارة التاريخية لجامع الشطرة الكبير ، بعد ان هدم بقية اجزاء الجامع المشيد منذ العام 1903 .مدير الوقف الشيعي في ذي قار احمد كريم ، قال ردا على تقرير نشرته شبكة اخبار الناصرية بهذا الخصوص ، ان الجامع هدم لانه كان معرضا للانهيار بسبب قدمه وقد رصد له 350 مليون دينار عراقي لاعادة بنائه على مساحة 200 متر مربع .ونفى ان تكون هناك خطط لهدم منارة الجامع كونها تمثل معلما تاريخيا مهما ، وان الامر سيقتصر على بعض الترميمات لصيانتها والمحافظة عليها .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على ما اوردته الشبكة ، الوقف الشيعي : لن نهدم المنارة التاريخية في الشطرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على ما اوردته الشبكة ، الوقف الشيعي : لن نهدم المنارة التاريخية في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).