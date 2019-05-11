وزير الخارجية الحكيم يتوجه الى الكويت بزيارة رسمية

2019/05/11 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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غادر وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،اليوم السبت، البلاد متوجها إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاري لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقية-الكويتية، والتي تستمر يومين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية وتلقته وكالة صدى ، أن ” الحكيم غادر الى الكويت ويرافقه رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس صندوق إعمار العراق، ووكلاء وزارات كل من المالية، والداخلية، والنقل، والإعمار والإسكان، والكهرباء، والرياضة والشباب، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، وممثلي وزارات الدفاع، والنفط، والعدل، والثقافة والسياحة والاثار، وسلطة الطيران المدني ، لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقية-الكويتية، والتي تستمر اعمالها يومين “،مشيرا الى ،أنه “من المؤمل أن يلتقي الحكيم مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من المسؤولين”.

وحسب البيان فانه “يتوقع أن يناقش الوفد عددا من القضايا، والملفات المشتركة بين البلدين، وسبل تفعيل ما يتم الاتفاق عليه عمليا بما يساهم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه، والمنطقة” ،موضحا ،أن “الزيارة تأتي في إطار حرص العراق على الارتقاء بأفق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى مستوى طموح الشعبين”.





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