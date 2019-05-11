الشرطة السودانية تزيل اسم «البشير» من أبراج الضباط

2019/05/11 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.

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