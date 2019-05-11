واشنطون تحذر السفن التجارية من انتهاك العقوبات على إيران

2019/05/11 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية، تحذيراً لسفن الشحن التجاري مفاده أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون البنية التحتية لإنتاج النفط.

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