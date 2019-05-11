بالوثائق …فساد هالة الجميلي وكيل وزير الخارجية

2019/05/11 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حصلت وكالة /SNG/على وثائق رسمية تدين وكيل وزير الخارجية هالة الجميلي التي مدد لها رئيس الوزراء لمدة سنة اضافية لتجاوزها السن القانوني .وقالت مصادر مطلعة لوكالة /SNG/،ان ” خيبة امل كبيرة في وزارة الخارجية جراء قرار السيد رئيس الوزراء بتمديد خدمة الجميلي سنة اخرى”.واضافت المصادر ان “الجميلي بلغت السن القانوني للتقاعد الا ...

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