الحكمة النيابية تحذر مفوضية الانتخابات من القفز على القوانين لغايات مشبوهة وتعد باستجوابها

2019/05/11 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذرت كتلة الحكمة النيابية، المفوضية العليا للانتخابات من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا.وقال رئيس الكتلة، النائب فالح الساري في بيان صحفي اليوم السبت ” ان دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيها مخالفة قانونية ...

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