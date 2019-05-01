2019/05/11 | 13:43

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نيمار يحزم حقائبه بانتظار “أغلى صفقة” في التاريخ

متابعة / خطوة برس

تشير كل التوقعات إلى أن أيام النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان قد قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تشير إلى أنه بانتظار عرض “قياسي” من أحد كبار أوروبا.

وأوردت صحيفة “سبورت” أن نيمار قد “حزم حقائبه”، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضا هو “الأغلى في التاريخ” من ريال مدريد الإسباني، لينضم إلى صفوفه الموسم المقبل بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، حسب الصحيفة.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا أن نيمار لن يعود إلى برشلونة، ناديه السابق، الأمر الذي دفعه للتفكير جديا في ريال مدريد، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، والذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه في بطولات الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن نيمار يتوق لإنهاء “كابوس” باريس سان جرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.

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