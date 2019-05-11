أمانة بغداد ترحب بمنع سير الستوتات والتكتك:أضرارهن كبيرة على الحدائق والارصفة

2019/05/11 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحبت أمانة بغداد، السبت، بقرار مديرية المرور العامة بحظر سير الستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسية, مشيرا الى ان تلك الدراجات احدثت اضرارا كبيرة على الارصفة والحدائق.وقال مدير العلاقات والاعلام بالامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قرار مديرية المرور العامة بمنع استخدام الستوتات والتكتك في الطرق الرئيسية والعامة قرار صائب وله عدة ايجابيات على مستوى تطبيق القانون المروري وكذلك الحفاظ على جمالية العاصمة”، مؤكدا أن “امانة بغداد تشاطر المرور في قرارها الصائب”.واضاف عبد الزهرة، أن “الاضرار التي يحدثها اصحاب الستوتة والتكتك في الحدائق والارصفة كبيرة جدا خاصة عند بروز ظاهرة الزحام المروري حيث يلجأ اصحاب تلك الدراجات الى التجاوز على الارصفة مما يؤدى بها الى اضرار جسيمة”.وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، اليوم، عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتهيئة الاجواء المناسبة لتطبيق قانون المرور الجديد المقر من قبل رئاسة الوزراء ومجلس النواب، مبينة أن الاجراءات تضمنت منع سير الستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسية.

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