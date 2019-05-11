فيديو .. سلاح الجو الروسي يعترض طائرة أمريكية فوق سوريا

2019/05/11 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر فيديو لاعتراض سلاح الجوي الروسي طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9

Reaper.ونشر الفيديو على الانستغرام على صفحة maxpower، ويظهر في الفيديو كيف

تقترب الطائرة إلى طائرة بدون طيار تحلق أعلى قليلا.



وتم تصوير

الفيديو من على مسافة قريبة مما يسمح برؤية تفاصيل الطائرة.وكتب تعليقا على الفيديو : "كو كو، يا صغيري".



ولكن الطائرة الأمريكية

ليست صغيرة، فباع جناحيها 20 متر.



وقادرة على حمل 1700 كيلوغرام

ووزنها الأقصى 4760 كيلوغرام.ولم تقدم وزارة الدفاع تصريحات رسمية، وكذلك معلومات حول مكان وقوع

الحادث.يشار الى ان MQ-9 (ريبر) هي طائرة استطلاع بدون طيار صنعتها شركة

جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران.



سرعتها تصل إلى 400 كم / ساعة.



يمكن أن

تبقى الطائرة في الهواء لمدة 24 ساعة.

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