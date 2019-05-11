بوروشينكو: أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري!

2019/05/11 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (متابعة-اين]رد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على ما ورد في تصريحات للرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي من تشبيهه بسائح يسرق مستلزمات الغرفة بفندق مصري قبل مغادرته.

وشدد الديوان الرئاسي في بيان نشره عبر فيسبوك أمس على أن "أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري، كما يتخيل للسيد زيلينسكي"، مضيفا أن نقل السلطة "عملية معقدة ومسؤولة"، وأن بوروشينكو يريد تنفيذها "وفقا للتقاليد الأوروبية، كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية".وأشار البيان إلى أن بوروشينكو لا يزال الرئيس القائم ويتحمل مسؤولية البلاد حتى لحظة تنصيب زيلينسكي، مؤكدا استعداد الرئيس لعقد اجتماع مع خلفه لبحث كافة جوانب عملية نقل السلطة.وكان زيلينسكي قد انتقد أمس قيام بوروشينكو بتعيين عدد من المناصب الحكومية الحساسة في "ربع الساعة الأخير" من ولايته، وطالب برلمان البلاد بوقف ما وصفه بـ"التشنجات السياسية لبطة عجراء"، كما شبه زيلينسكي سلفه بسائح يسرق الشبشب والمناشف والطعام من البوفيه بفندق مصري قبل مغادرته.

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