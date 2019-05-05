الفنانة دينا فؤاد تطمئن طليقها

2019/05/11 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طمأنت الفنانة دينا فؤاد طليقها ووالد ابنتها شريف عبد العزيز بأنها لن تتزوج مجددا، وأكدت له على الهواء مباشرة أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى.

وبعثت الفنانة فؤاد برسالتها هذه إلى طليقها شريف عبد العزيز، خلال حوار في برنامج “رسايل”، الذي يُذاع على راديو “إف أم”، مع الإعلامية جيهان عبد الله، قالت له فيها: “أنت إنسان محترم جدًا وأبو بنتي وأول حظي… بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك”.

وأضافت فؤاد، أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى، مستطردة: “زهقت من كتر ما لبسته في الحقيقة وفي أدواري، متهيأ لي مش عاوز ألبسه تاني، الزواج يكون دافعاً عندما يكون الطرف الثاني متفهماً لطبيعة عملك ويعطيكِ دفعة للأمام بحب واهتمام ومشاركة في كل أفراحك وأحزانك”.

وتابعت: “عكس ذلك عندما يهد هذا الشخص من عزيمتك أويسعى للتقليل منك ويشعرك أن عملك عبء عليه عليك أن تبتعد عنه فوراً”.

ونشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة صور جديدة وهي بثوب الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”.

وعلقت فؤاد على الصور قائلة:” من دفيليه بهيج حسين، والجمهور

يرد: أنتي أحلى عروسة “.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل “قيد عائلي”، وشاركها العمل كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، كارولين عزمي، سيمون، والمسلسل من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.

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