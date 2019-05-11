كتلتا الجيل الجديد في برلماني العراق وكردستان تطالبان بمعاقبة جميع المتورطين في قضية فبركة فيديوهات فاضحة

2019/05/11 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلتا الجيل الجديد في برلماني العراق واقليم كردستان بحسم قضية التشهير المتهم بها عدد من أعضاء الحراك، وأن تكون السيادة للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب المتورطين الآخرين بهذه القضية، لينالوا جزاءهم العادل.جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كتلتي الجيل الجديد في برلماني العراق والإقليم بعد نشر اعترافات عدد من الأشخاص المقربين […]

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