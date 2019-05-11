بالصور.. امانة بغداد تزيل دورا متجاوزة شرقي بغداد

2019/05/11 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، إزالة عدد من الدور المتجاوزة ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.وأوضحت الامانة في بيان، أنها “نفذت حملة شملت عددا من التجاوزات بالاضافة الى الدور السكنية حيث تضمنت ازالة مشيدات بنائية واسيجة وسقائف وغيرها من التجاوزات نتيجة عدم امتثال المتجاوزين للإنذارات”.ولفتت الى ان “التجاوزات تتقاطع مع انشاء شبكة […]

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