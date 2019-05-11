العتبة الحسينية تشرع بتنفيذ مشروع كبير سيساهم بتقويض استيراد الاسماك

2019/05/11 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة، السبت، عن الشروع بتنفيذ احد اكبر مشاريعها لزراعة الاسماك في محافظة كربلاء المقدسة.وقال المشرف على المشروع عدنان عوز الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الكوادر العاملة والمشرفة بدأت بالعمل بزراعة الاسماك في مدينة الامام الحسين عليه السلام الزراعية”، مبينا أنه “تم تخصيص 500 […]

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