وزير الخارجية إلى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقية-الكويتية

2019/05/11 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،اليوم السبت، البلاد متوجها إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاري لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقية-الكويتية،

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