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إزالة دور متجاوزة في الفضيلية شرقي بغداد

إزالة دور متجاوزة في الفضيلية شرقي بغداد

مايو 11, 2019 - 1:41 م

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بغداد/ خطوة برسأعلنت أمانة بغداد، السبت، إزالة عدد من الدور المتجاوزة ضمن منطقة الفضيلية شرقي ‏العاصمة.



‏وذكرت الأمانة في بيان تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، ان “الحملة شملت عدد من التجاوزات ‏بالاضافة الى الدور السكنية حيث تضمنت إزالة مشيدات بنائية واسيجة وسقائف وغيرها من ‏التجاوزات نتيجة عدم امتثال المتجاوزين للإنذارات”.‏وأضافت أن “التجاوزات تتقاطع مع انشاء شبكة مجاري تخدم عدد من المحلات السكنية ضمن ‏المنطقة المذكورة”.‏

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