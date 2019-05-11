ترامب يجتمع بمهندسي الحرب قبل اتخاذ القرار الأخير

2019/05/11 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برس

كشفت صحيفة نيويورك الأميركية عن معلومات جديدة تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وطهران.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن إدارة ترمب طلبت من المخططين العسكريين التخطيط لنشر قوات أميركية أكبر في المنطقة استعدادا للمواجهة العسكرية مع إيران في حال حصولها.

وأضافت الصحيفة، أن المعلومات الاستخباراتي...

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