الكشف عن مقترح نيابي لمنح بالرعاية قطعة أرض وقرضا بـ30 مليون دينار

2019/05/11 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، مقترح نيابي بمنح المشمولين بالرعاية الاجتماعية قطعة أرض وقرضا ميسّرا بـ30 مليون دينار، فيما عزا أزمة السكن إلى انتشار العشوائيات.وقال الشمري في تصريح اوردته “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أسباب أزمة السكن تعود إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة، فضلا عن فترة التناحر […]

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