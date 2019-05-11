2019/05/11 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة المثنى: ضبط عجلتين محملتين بمواد مختلفة في سيطرة العارضيات

11/05/2019 13:30:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز.



ا

اعلنت مديرية شرطة المثنى، السبت، عن ضبط عجلتين محملتين بمواد مختلفة في سيطرة العارضيات شمال المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية سيطرة العارضيات شمال المثنى تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بمواد غذائية غير خاضعة لشروط الصحة العامة ومنتهية الصلاحية للاستهلاك".

واضافت "حيث ان العجلة الأولى نوع كيا براد بيضاء اللون والتي كان يستقلها السائق المخالف ( ا - ع - ذ ) يحمل مواد غذائية مختلفة الأنواع لمادة (الجبس) المنتهي الصلاحية ، وكذلك العجلة الثانية نوع هونداي ستاركس بيضاء اللون والتي كان يستقلها السائق المخالف {م - ج – ج} والتي تحمل نفس المادة"، مبينة أنه "تم إحالتهما إلى شعبة الرقابة الصحية في الرميثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة المثنى: ضبط عجلتين محملتين بمواد مختلفة في سيطرة العارضيات) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة المثنى: ضبط عجلتين محملتين بمواد مختلفة في سيطرة العارضيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).