هزة ارضية تضرب مدينة السليمانية

2019/05/11 | 13:55

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بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر من محافظة السليمانية، السبت (11 ايار 2019)، بأن المدينة تعرضت الى هزة أرضية، ومناطق متعددة من المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هزة ارضية ضربت مدنا متعددة في محافظة السليمانية بينها دربندخان وحلبجة ورانيا".

واضاف أن "الهزة وقعت على مقياس ريختر بقوة ٥.٣ شعر بها السكان دون اية اضرار بشرية".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، 11 أيار، 2019، إزالة عدد من الدور المتجاوزة ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.





وأوضحت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "نفذت حملة شملت عددا من التجاوزات بالاضافة الى الدور السكنية حيث تضم

بغداد اليوم- ديالى

أكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 11 أيار، 2019، بان مفارز الاطفاء دخلت حالة الاستنفار لحماية اكثر من نصف مليون دونم من محصول الحنطة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (11 أيار 2019)، عن نزوح بعض العوائل من قرية زراعية شمال شرق المحافظة بسبب تهديدات وهجمات تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي في حديث لـ(

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