2019/05/11 | 14:00

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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرق مدينة السليمانية

تأریخ التحریر: : 2019/5/11 14:00

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