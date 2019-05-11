ايران تعلن استعادة 19 سجيناً من العراق

2019/05/11 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مساعد وزير العدل للشؤون الدولية وحقوق الانسان الايراني محمد عباسي، اليوم السبت، عن استعادة 19 سجيناً إيرانياً من العراق.

وقال عباسي في تصريح صحفي، إنه "في ظل الدبلوماسية الحقوقية والقضائية الناشطة تم استعادة 284 سجينا ايرانيا من تركمانستان، و16 من افغانستان و 55 من تايلندا و 19 من العراق و28 من الكويت".وتابع إنه في هذا السياق "تم إعادة 650 افغانيا وشخص واحد من اذربايجان و 4 من تركمانستان و 10 صوماليين سجناء في ايران الى بلدانهم".ولفت الى إن "اجراء محادثات والتوقيع على مذكرات تفاهم حقوقية وقضائية مع البلدان الاخرى قد أحيل الى وزارة العدل منذ 2013 والتي تم تثبيتها ضمن قوانين وصلاحيات الوزارة منذ عام 2015".ونوه الى أن "اكثر من 90 اتفاقية حقوقية وقضائية في مجال استعادة المجرمين ونقل المدانين والتعاضد الحقوقي والقضائي في الشؤون المدنية والجزائية والتجارية والقضائية تم التوقيع عليها بين ايران والبلدان الاخرى".واشار الى ان "محادثات يتم اجراءها حاليا مع بلدان اخرى في هذا المجال منها روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وماليزيا وكوبا وبلدان اوروبية".



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