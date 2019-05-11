امانة بغداد تزيل عددا من الدور المتجاوزة في الفضيلية

2019/05/11 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، السبت، عن ازالة عدد من الدور المتجاوزة ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الحملة شملت عدد من التجاوزات بالاضافة الى الدور السكنية حيث تضمنت ازالة مشيدات بنائية واسيجة وسقائف وغيرها من التجاوزات”.وأضاف البيان أن “عملية الازالة جاءت نتيجة عدم امتثال المتجاوزين للإنذارات”، […]

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