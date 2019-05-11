جينيفر لوبيز تستعد لزفافها

2019/05/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت النجمة جينيفر لوبيز أن تكسب المزيد من المال، عن طريق حفل زفافها، بحسب تقرير نشره موقع “National Enquirer”.وذكر الموقع أن لوبيز بجانب كونها مغنية، فهي أيضاً سيدة أعمال، وتسعى أن يكون حفل زفافها “ملكي”، ولن تكشف عن تفاصيل حفل الزفاف أو الفستان مجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف لوبيز أنه من المتوقع وجود أمني كبير في حفل الزفاف، وتعتيم تام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لن يتم عرض أي صور حتى توافق لوبيز عليها في البداية.لكن موقع “جوسيب كوب” نفى كل ما تردد، ووصفه بالشائعة السخيفة وذلك بعد التواصل مع احد المقربين من لوبيز، حيث أكد أن لوبيز مشغولة حالياً بتصوير فيلم hustlers، ثم تقوم بجولة موسيقية صيفية.





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