الأمم المتحدة: 180 دولة في العالم توصلت الى اتفاق لتخفيض مخلفات البلاستك

2019/05/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 180 دولة توصلت إلى اتفاق يستهدف تحقيق خفض حاد في كميات مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في المحيطات حول

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