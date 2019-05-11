ميسي ينقذ مدربه من معضلة المهاجم

2019/05/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن حل لمعضلة غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز عن مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو/أيار

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