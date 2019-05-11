2019/05/11 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن رفع اكثر من 700 كتلة كونكريتية ، داخل العاصمة ، خلال الاسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع 760 كتلة كونكريتية داخل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع 760 كتلة كونكريتية داخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).