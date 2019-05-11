الثقافة تخصص قاعة في المتحف الوطني لهدايا عبد المهدي

2019/05/11 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبدالامير الحمداني، بتخصيص احدى قاعات المتحف الوطني العراقي، لايداع الهدايا المرسلة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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