2019/05/11 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ النائب آراس حبيب ، أن ظاهرة قيادة الدولة بالوكالة طوال السنوات الماضية كانت من الأخطاء الجسيمة التي تواطأ الجميع على تمشيتها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اراس حبيب: ظاهرة قيادة الدولة بالوكالة كانت من الأخطاء الجسيمة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اراس حبيب: ظاهرة قيادة الدولة بالوكالة كانت من الأخطاء الجسيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).