الغضبان: يتوقع توقف بغداد عن ارسال مزيد من الاموال لكردستان

2019/05/11 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ان تتوقف الحكومة الاتحادية عن ارسال المزيد من الاموال الى حكومة اقليم كردستان في اربيل .

وقال الغضبان في تصريحات صحفية، "توقعاتي انه لن يكون هنالك تحويل مالي الى الاقليم اكثر من استحقاقات الاربعة اشهر، لان حكومة الاقليم لم تسلم اي برميل نفط الى الحكومة الاتحادية".واضاف، اننا "امام الموازنة وهو ملزم للطرفين وصوتت عليه الكتلة الكردستانية وهو قانون اتحادي يلزم الجميع".واوضح، ان "لم ينفذ الاقليم التزاماته حسب منطوق ونصوص قانون الموازنة فستستقطع الاموال من الاقليم".وتابع، ان الموازنة هو نتاج توافقات السادة النواب من مختلف الكتل وهو مشرع من اعلى سلطة تشريعية في الدولة والمتمثلة بمجلس النواب".جدير بالذكر انه بحسب قانون الموزانة الاتحادية فان على الاقليم تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا الى شركة تسويق النفط الاتحادية "سومو"، غير ان الاقليم لم يسلم اي نفط الى بغداد.

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