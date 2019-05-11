مصدر: البيت الأبيض يمرر رقم الاتصال بترمب لإيران عن طريق سويسرا

2019/05/11 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مصدر دبلوماسي مطلع، عن وجود رغبة لدى الإدارة الأميركية للتواصل مع الإيرانيين عن طريق طرف ثالث، وذلك بعد أيام من ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

ونقلت شبكة "سي ان ان " الأميركية عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، مساء امس الجمعة، 10 أيار 2019، إن" البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بالرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا طلب الإيرانيون من السويسريين ذلك".وأضاف المصدر الدبلوماسي، ان "السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بالتحديد، موضحا انه "لم يطلب الإيرانيون ذلك بعد، ومن غير المرجح أن يطلبوا ذلك".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أفاد في وقت سابق، "أود أن أرى من إيران، أود أن أراهم يتصلون بي"، وتابع "يجب أن يتصلوا.



إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".من جانبه، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يدالله جواني، إن إيران لن تشارك في محاثات مع الأميركيين، مضيفا أن "الشعب الإيراني يعتبر أميركا غير جديرة بالثقة، وأن أميركا لن تجرؤ على القيام بتحرك عسكري ضد إيران".يذكر انه وفي ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إيران، فان الولايات المتحدة لديها اتفاق مع سويسرا لتمثل المصالح الأميركية في إيران.

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