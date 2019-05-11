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شاهد بالفيديو.. #شاهد تظاهر عدد من الحشد القتالي في بغداد التابع لوزارة الدفاع


شاهد بالفيديو.. #شاهد تظاهر عدد من الحشد القتالي في بغداد التابع لوزارة الدفاع
2019/05/11 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ut0sim6Pho4

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