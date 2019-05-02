الصين:إطلاق سراح 37 فقمة بعد إنقاذها من مهربين

2019/05/11 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أطلقت السلطات الصينيّة، مؤخراً، سراح 37 من حيوانات الفقمة المرقّطة في الحياة البرية شمالي الصين، وذلك بعد إنقاذها من أيدي مهربين.



الأمرُ هذا دفع بمنظمة “هيومان سوسيتي إنترناشيونال” للترحيب هذه الخطوة، مشيرة إلى أنّ “الشرطة اكتشفت الفقمة قبل 3 أشهر في سقيفة بزربية ساحلية نائية في مدينة داليان شمالي الصين، وكثير منهم يتضورون جوعًا ويموتون”.

وكانت الشرطة ألقت القبض على 8 مشتبهٍ بهم في الجريمة.



ومع هذا، فقد أرسلت مؤسسة “فشاين”، الشريك الصيني للجمعية، ممثلاً للمشاركة في إطلاق سراح الفقمة من قبل سلطات داليان.



وأشار المؤسسة إلى أنّ “الفقمات أخذت من البرية من قبل مهربين، من أجل استغلالها في العرض بأحواض السمك والمتاجر والمطاعم”.

ولم تتمكن السلطات من إنقاذ 29 حيوان فقمة أخرى نفقت، حيث لم يكن عمرها يتعدى أسبوعين عندما تم العثور عليها.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق مجموعة أولية تتكون من 24 فقمة.

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