2019/05/11 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي يرد على بيان مفتش النفط: عزز قناعتنا بوجود هدر مالي كبير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي يرد على بيان مفتش النفط: عزز قناعتنا بوجود هدر مالي كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).