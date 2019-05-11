2019/05/11 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة ديالى : اعتقال 13 مطلوب في مناطق متفرقة من المحافظة

11/05/2019 14:44:00 PM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، اعتقال 13 مطلوب في مناطق متفرقة من المحافظة.





وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفارز من اقسام شرطة بعقوبة و جلولاء وهبهب وقسم شؤون السيطرات الخارجية وفوج طوارئ ديالى النموذجي ومفارز الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على 13 مطلوب احدهم وفق المادة 4ارهاب خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف أنه "تم أرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء".

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