اثر قضية الـ 7 كاميرات.. مجلس عشائر البصرة يهاجم مدير شركة النفط ويؤكد احتجازه بتهمة الفساد

2019/05/11 | 14:57

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بغداد اليوم- البصرة

أدان المجلس العشائري في البصرة، السبت (11 نيسان 2019) ما وصفها بـ "التصرفات المهينة" لمدير شركة نفط البصرة، الذي انتشرت صوره وهو يوزع ’’مساعدات’’ مالية على أطفال مرضى السرطان.

وقال رئيس المجلس الشيخ رائد الفريجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "على مدير شركة نفط البصرة ان يبرئ نفسه من تهم الفساد الموجودة في هيأة النزاهة قبل أن يلمع صورته إعلاميا".

وبين، أن "مدير نفط البصرة أوقِف بسبب قضايا فساد وخرج من الاحتجاز بكفالة ضامنة، بعد اتهامه بقضايا اختلاس أموال".

وطالب الفريجي المدير "بالاعتذار عن ما بدر منه تجاه المرضى وعائلاتهم في مستشفى الطفل في محافظة البصرة"، متسائلا في ذات الوقت عن "مصدر الاموال هل هي من امواله الخاصة ام من المال العام".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تصرفات مدير شركة نفط البصرة، وقبوله بتصويره اثناء تبرعه بالأموال لمرضى السرطان في إحدى مستشفيات المحافظة.

وفي حين قال مدونون على فيسبوك إن عدد الكاميرات التي رافقت مدير الشركة خلال "مساعدة المرضى" كان سبع كاميرات، أشاروا الى أن المبلغ الذي تبرع به هو 25 ألف دينار لكل مريض.

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وقال الغاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "

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