قبلان: اتفاق داخل مجلس محافظة نينوى على تعيين شخصية مستقلة لإدارة المحافظة

2019/05/11 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس محافظة نينوى، عن وجود اتفاق داخل المجلس على تعيين شخصية مستقلة لإدارة المحافظة.

وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان، إن المجلس أغلق باب الترشيح لمنصب المحافظ منذ عدة أيام، وهو في طور التشاور لتحديد جلسة مخصصة لاختيار المحافظ الجديد.

مشيرا الى ان العديد من المتقدمين للمنصب هم من المستقلين، فيما ينتمي آخرون لأحزاب وكتل سياسية وبعضهم نواب في البرلمان الحالي او السابق.

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