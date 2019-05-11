العكيلي يكشف عن تلاعب في المبالغ المخصصة للمحاضرين المجانيين

2019/05/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، وجود تلاعب في المبالغ الشهرية المخصصة للمحاضرين المجانيين.

ودعا العكيلي في تصريح، الى إجراء تحقيق بقيام بعض الجهات التنفيذية بالتلاعب بقرار مجلس النواب بإضافة مبالغ شهرية للمحاضرين المجانيين، والمتعلق بإضافة مبالغ شهرية لهؤلاء المحاضرين بجميع انحاء العراق من دون تمييز، لافتا الى ان هذا التلاعب وتصنيف المحاضرين، جاء وفق الأهواء، وعبر شمول بعض الكليات والمعاهد دون غيرها.

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