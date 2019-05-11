استقرار مناسيب المياه في بعض المحافظات وهذه ابرزها

2019/05/11 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية مواجهة السيول التي شكلها مجلس الوزراء، الموقف المائي، لليوم السبت،.

وفي مايلي مناسيب المياه في بعض المحافظات:

1- محافظة نينوى:

منسوب سد الموصل 323.33

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