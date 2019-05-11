خرازي يطالب اوروبا بالاسراع في تنفیذ

2019/05/11 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي اوروبا للاسراع في تنفيذ الآلية المالية "اينستكس" من اجل انقاذ الاتفاق النووي مع ایران.

جاء ذلك خلال

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