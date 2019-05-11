تهديدات للسفير السعودي في الخرطوم ودعوات لطرده

2019/05/11 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت جماعة تطلق على نفسها اسم "فيلق البنيان المرصوص" بطرد السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، إثر تصريح منسوب إليه بأن بلاده هي من نفذت التغيير الأخير في السودان.

وقالت الجماعة في تسجيل صوتي مخاطبة المجلس العسكري، إنها "تنتظر مساءلته ومحاسبته وطرده من البلاد اليوم قبل الغد"، وذلك إثر تصريحات منسوبة إليه بأن السعودية هي من قامت بالتغيير الأخير في السودان.وأضافت الجماعة في رسالتها الصوتية: "إن لم تفعلوا ذلك فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم.



وعندها والله وبالله وتاالله سترون أنتم وقيادة المملكة منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرسا وحدثا للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".انتهى...س ح

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