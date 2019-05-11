عباس عطية: الحكم المساعد أهدى الفوز للشرطة

2019/05/11 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل مدرب فريق الكهرباء مساعد الحكم مؤيد محمد علي مسؤولية خسارة فريقه أمام الشرطة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.وقال عطية لا أعرف كيف أفسر الأخطاء التي ارتكبها الحكم المساعد مؤيد محمد علي ألغى ركلة جزاء احتسبها لنا حكم المباراة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني منح الحكم […]

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