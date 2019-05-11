الإنترنت ذو السرعة العالية يتسبب في الحرمان من النوم

2019/05/11 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يعود سبب النقص المزمن في النوم إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ساعات العمل الطويلة والضغط ومشاكل العلاقات، لكن دراسةً جديدة قالت إن الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية هو أيضاً جزء من المشكلة، وهي أول دراسة من نوعها تربط بين الوصول إلى النطاق العريض والحرمان من النوم، بحسب مجلة “فايس” الشبابية وتشير الدراسة، إلى […]

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