بالصور :جمعية التضامن تطلق برنامجها الرمضاني السنوي للمسابقات الدينية والتثقيفية

2019/05/11 | 15:16

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شبكة اخبار الناصرية:

اطلقت جمعية التضامن الإسلامي في ذي قار برنامجها الرمضاني السنوي للمحاضرات والمسابقات الدينية والتثقيفية في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اطلقت جمعية التضامن الإسلامي في ذي قار برنامجها الرمضاني السنوي للمحاضرات والمسابقات الدينية والتثقيفية في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط الناصرية .وقال نائب رئيس الجمعية حسن علي لشبكة اخبار الناصرية ، ان البرنامج الرمضاني ينفذ هذا العام بالتعاون مع دار القران في ذي قار ، ويتضمن القاء محاضرات وتنظيم مسابقات في القضايا الدينية والتاريخية واللغوية والثقافية العامة .

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