فيديو .. صفقة القرن خدعة أمريكية لإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي

2019/05/11 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطوات ترامب العابرة للنظام الدولي تهدف لدعم الاحتلال الاسرائيلي ،

وصفقة القرن احدى خدعه الهادفة الى محاولة قتل إرادة الشعب

الفلسطيني بتقرير مصيره .

تقرير : محمد الكعبي

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