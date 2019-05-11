2019/05/11 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، انتخاب العراق عضواً في المكتب التنفيذي لاتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية، خلال مؤتمر اطراف الكيمياويات الخاص بالاتفاقيات المنعقد في جنيف.

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