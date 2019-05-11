هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب عدة مدن في السليمانية

2019/05/11 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية، السبت، عدة مدن في محافظة السليمانية.

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