كيف غيرت البشرية الكوكب خلال 50 عاما

2019/05/11 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أجرى فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) دراسة واسعة النطاق أظهرت كيف أن النشاط البشري قد غير الكوكب على مدار الخمسين عامًا الماضية.شارك في الدراسة أكثر من 400 عالم وخبير قاموا على مدار ثلاث سنوات بجمع وتحليل البيانات من أكثر من 15000 مصدر علمي وحكومي للمعلومات.ونتيجة […]

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