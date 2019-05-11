2019/05/11 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى اتحاد الادباء والكتاب في العراق ،اليوم السبت، بالشاعر زهير بهنام بردى ،بمناسبة صدور مجموعته الشعرية"حضارة بصيغة جسد"، قدم للجلسة الشاعر عبدالسادة البصري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الادباء والكتاب يحتفي بالشاعر زهير بهنام بردى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الادباء والكتاب يحتفي بالشاعر زهير بهنام بردى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).